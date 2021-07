144.630 euro wachtgeld voor 3 maanden werk... Eper wethouder stapt op lucratief moment op

Tamerlan Muasev deed een bommelding op Schiphol, pakte de bus en ging naar agenten: ‘Arresteert u mij’

10:03 Tamerlan Musaev zette in december met een bommelding heel Schiphol op stelten. De Russische muzikant én veroordeeld vliegtuigkaper wilde in Nederland de cel in. Hij haalde dezelfde truc in Zweden ook al een paar keer uit.