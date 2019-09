14-jarige Groningse na vermissing weer terecht

Ze is een bekende van de politie. De afgelopen jaren liep ze zeker drie keer eerder van huis en van haar instelling weg. Bij zeker één geval was er sprake van betrokkenheid van een andere jongen, die daarvoor ook werd veroordeeld. Of er nu opnieuw sprake is van onttrekking aan het ouderlijk gezag, kon een woordvoerder van de politie niet zeggen.



De politie in Groningen nam de zaak uiterst serieus en sprak van een ‘urgente vermissing’. Er werd een Vermist Kind Alert afgegeven, een melding die veel inwoners van Groningen op hun mobiele telefoon hebben ontvangen. Er waren geen aanwijzingen dat het leven van de tiener in gevaar was. ,,Het is dus niet zo dat we stukken grond aan het afzoeken zijn. We zijn er wel druk mee bezig en nemen de zaak serieus, ook vanwege de jonge leeftijd van het meisje’’, was de reactie.