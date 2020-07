14-jarige Belg gearresteerd voor steekincident, mishandeling en beroving in Maastricht

Update/ video Boeren voeren actie op meerdere plekken in het land, distribu­tie­cen­tra van Jumbo en Lidl geblok­keerd

23:44 Op meerdere plekken in het land protesteren boeren tegen plannen van het kabinet. Bij het distributiecentrum van de Jumbo in Veghel en Woerden blokkeren tientallen tractoren de entree. Ondertussen rijdt een groep van ongeveer 35 boeren uit Edam en omstreken door Amsterdam en ook in Groningen, Friesland en Drenthe wordt actie gevoerd. Daarbij werd korte tijd het Lidl-distributiecentrum in Heerenveen geblokkeerd.