14 jaar cel voor man die op vriendin instak met vleesvork

10-jarig jongetje onwel op schoolplein in Arnhem

14:27 Een leerling van de Jeroen Boschschool in Arnhem is vanochtend onwel geworden op het schoolplein. Het gaat om een jongen van 10 jaar. Het kind is volgens de politie gereanimeerd en in 'stabiele toestand' naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.