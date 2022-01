1300 handtekeningen voor vrijlating Eindhovense terreurverdachten, Wilders furieus

De verdenkingen tegen de Eindhovenaren - moslims met een Nederlands paspoort - zijn fors: het voorbereiden van en trainen voor terroristische aanslagen plus deelname aan de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS).



Het Openbaar Ministerie denkt dat het negental in een Eindhovense garagebox met fitnessapparatuur in de weer was om fit te zijn voor een terroristische aanslag. Volgens de jongemannen zelf sportten ze hier omdat de sportscholen vanwege corona dicht waren.



In afgeluisterde gesprekken van enkele verdachten - meestal twee of drie - ging het over het doodschieten, ontvoeren en onthoofden van Mark Rutte of Geert Wilders. Eén van die momenten zou zijn geweest tijdens een Netflix-avondje in de woning van een van de verdachten. Rechercheurs hadden afluisterapparatuur geplaatst en konden zo precies horen waar ze het over hadden. Zo kregen ze mee hoe de jongens naar de film 2 Guns met Denzel Washington keken. De hoofdrolspeler moet daarin als undercoveragent infiltreren in een Mexicaans drugskartel. Toen er op enig moment een Kalasjnikov in beeld verscheen, zouden de jongens erop los hebben gefantaseerd. In die onderlinge gesprekken zou dreigende taal over Mark Rutte en Geert Wilders zijn geuit.