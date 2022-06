130 per uur? Alle VVD’ers voor straf achter zo'n slome tractor aan

Zou er al een boer met 130 kilometer per uur tegen een muur zijn gereden na zoveel verbijstering over die malle motie die aangenomen werd op het VVD-congres? Emotioneel vielen een paar liberalen elkaar daar in de armen. En waarom? Omdat een meerderheid van de partij wil dat er overdag ook weer met met 130 per uur over de snelweg kan worden gescheurd.