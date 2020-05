13.000 mbo’ers hebben geen stageplek of leerbaan: ‘Mogelijk voorbode van werkloosheid’

Werkgevers hebben even geen ruimte voor stagiaires. Dit schooljaar is het tekort aan stageplekken en leerbanen in het mbo opgelopen tot 13.000. Het aantal studenten dat van start ging bij een werkgever daalde met 56 procent ten opzichte van vorig jaar.

Terwijl in april 2019 bijna 23.500 studenten met een stage of leerbaan van start gingen, waren dat er afgelopen maand rond de 10.000. De grootste tekorten zitten bij functies in de openbare orde en veiligheid (zoals soldaten en beveiliging van evenementen) en in de retail (zoals kappers en winkelmedewerkers). Maar ook in de horeca, luchtvaart, evenementen- en toeristensector daalt het aantal plekken hard. Alleen in de landbouw, bosbouw en visserij steeg het aantal stageplaatsen.

Dat terwijl het aantal leerbanen en stageplekken ‘cruciaal is voor een goede staat van de arbeidsmarkt', stelt Hannie Vlug, directievoorzitter van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). ,,Dat er minder mensen starten met een leerbaan of stage (BBL), baart mij grote zorgen. Bij leerbanen (BBL), waarbij je in dienst treedt van een werkgever én een opleiding volgt, geldt ook nog eens dat 76 procent na de opleiding blijft werken bij het leerbedrijf. Als we niet opletten is dat een voorbode van toekomstige werkloosheid. Tijdens de vorige crisis in 2008 waren leerbanen in sectoren als de zorg en de bouw ook het kind van de rekening, omdat werkgevers een arbeidscontract toen niet goed aandurfden. Daarna hebben we jarenlang grote tekorten gehad aan vakpersoneel. We moeten als werkgevers, scholen en overheid deze studenten dus vast zien te houden.”

Volledig scherm Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) werd, net als veertien andere Kamerleden, geknipt en gestyled door een kapper en schoonheidsspecialist uit het mbo, voorafgaand aan Prinsjesdag. © ANP

Vlug noemt de cijfers vooral ‘een eerste signaal’, nu nog niet duidelijk is hoe de economie zich gaat ontwikkelen na de coronacrisis. ,,Het begint met deze oproep, omdat we niet nog jaren last willen hebben van deze situatie, zoals na de vorige crisis.” De SBB zegt er alles aan te doen om de studenten vast te houden, onder meer door andere stagebedrijven te zoeken, nieuwe bedrijven te werven en deze te wijzen op financiële ondersteuning. Maar er wordt ook naar onorthodoxe maatregelen gekeken zoals twee studenten op één plek of één stage uitspreiden over meerdere bedrijven. Vlug: ,,Alles om studenten hun startkwalificatie te laten halen.”

Want zelfs in de zorg, waar men toch staat te springen om personeel, zitten mbo’ers die stage willen lopen momenteel in de wachtkamer. ,,Dat heeft vooral met begeleiding te maken, dat is essentieel in de zorg en die kan momenteel begrijpelijk niet genoeg gegeven worden door alle problemen rondom corona”, stelt Vlug.

Of mbo’ers ook studievertraging oplopen, en zo ja hoeveel, is niet duidelijk, ook omdat de situatie per school en sector erg kan verschillen. Vlug: ,,We gaan komende tijd goed kijken waar de meest urgente problemen ontstaan. De kappers zijn bijvoorbeeld weer open, dus daar zullen ook weer leerlingen aan de slag gaan. Tegelijkertijd loopt nu de aanmeldprocedure voor komend schooljaar, als het grootste deel van de studenten start. Die studenten beginnen in september, maar zijn pas over drie á vier jaar klaar. We moeten voorkomen dat we hier dan nog last van hebben.”