12-jarig meisje mogelijk omgekomen door straatrace

Corona drijft de rekening op van jouw gemeente, wie gaat dat straks betalen?

7:58 Minder inkomsten, méér kosten. De coronacrisis stort toch al geplaagde gemeenten dieper in de financiële put. Vooruitlopen op hoe dat op te lossen doen gemeenten liever niet; eerst maar eens kijken waar het Rijk mee over de brug komt. Extra bezuinigingen of hogere belastingen voor de burger liggen op de loer. Hoogleraar economie decentrale overheden Maarten Allers: ,,Er gaan zeker gemeenten het schip in straks.’’