11 kilo harddrugs aangetroffen op marineschip Johan de Witt

Update/video Verdachte bioscoop­moor­den Ergün S. gearres­teerd met mes in hand, politie heeft schoten gelost

13:03 In Groningen is de 33-jarige Rotterdammer Ergün S. aangehouden. S. was sinds zaterdag voortvluchtig. Bij de aanhouding loste de politie schoten, onder meer omdat S. een mes in zijn hand had. De verdachte raakte daarbij gewond en is onder begeleiding naar het ziekenhuis gebracht.