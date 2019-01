11.000 toestellen tegelijk in de lucht: wirwar aan vliegtuigen groeit nog flink door

De rekensom is gebaseerd op gegevens van de Amerikaanse Universiteit MIT en de VN-organisatie voor de burgerluchtvaart Icao. Twee instellingen die zich bezighouden met het registreren van vliegtuigen en het verzamelen van luchtvaartstatistieken. Melkert benadrukt dat het om een gemiddelde gaat. Het aantal toestellen in de lucht varieert per tijdstip en jaargetijde. Zo vliegen we in de zomer meer dan in de winter.



Samen vervoeren de 11.000 vliegtuigen zo’n 1,2 miljoen mensen. Daarbij nemen middelgrote toestellen, zoals de Airbus A320 (180 stoelen) en de Boeing 737 (189 stoelen), de meeste passagiers mee. ,,Op Schiphol wordt een kwart van de vluchten uitgevoerd door een Boeing 737.’’