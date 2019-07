10 jaar cel voor Rotterdammer wegens doodslag in Gooise villa

Het 22-jarige slachtoffer werd op 9 juli vorig jaar naakt en dood aangetroffen in de woonkamer van de villa, waar zij een kamer huurde. Ze was 27 keer in haar lichaam gestoken. Zeker zes steken daarvan waren dodelijk, zo bleek op de zitting twee weken geleden. De 23-jarige Kelvin M. en de vrouw hadden een prille relatie. Dat M. uit zelfverdediging handelde, zoals hij zelf verklaarde, achtte de rechtbank niet bewezen. Evenmin vonden de rechters bewezen dat hij het plan had haar te doden.

Voor auto geworpen

Volgens het OM bleek uit gewiste WhatsApp-berichten dat de vrouw M. zat was en hem de woning uit wilde. Niet bewezen is dat M. van die berichten wist. Bovendien zijn de berichten volgens de rechters geen bewijs voor voorbedachte raad en dus is moord niet bewezen.



Ook zijn gedrag na het doodsteken van de vrouw wijzen daar niet op. Enkele uren nadat de vrouw was gedood stapte M. de oprit van de A27 op en wierp zich voor een auto, in een poging zichzelf van het leven te beroven. Hij was in de war na de dood van de vrouw. M. raakte bij die poging gewond.



Volgens de rechtbank heeft M. de vrouw neergestoken op de plek waar ze zich veilig mocht voelen. M. liet haar lichaam achter zonder de hulpdiensten in te schakelen. Pas drie dagen nadat ze was doodgestoken, werd haar lichaam gevonden. De verdachte heeft bovendien geen inzicht gegeven in de reden van de steekpartij, aldus de rechtbank.