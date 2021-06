1,8 miljoen vaccinaties niet geregistreerd: ‘Maak je geen zorgen over coronapaspoort’

Koets in beeld Omstreden Gouden Koets zorgt na restaura­tie voor nog meer hoofdpijn: wat moet ermee gebeuren?

7:45 Koning Willem-Alexander ziet vandaag in het Amsterdam Museum de gerestaureerde Gouden Koets, die in elk geval tot en met februari 2022 een museumstuk is. De koets is al jaren omstreden vanwege het slavernijpaneel aan de linkerzijde. Wat is daar nu exact op te zien? En op de rest van de koets?