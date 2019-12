Zwemclub De Krabben gered, geld gemeente om sluiting De Schelp te compenseren

Quote Vooral zwemmers haken af, enorm bitter voor ons Ferry van Vegchelen, Voorzitter De Krabben Dat heeft wethouder Evert Weys woensdag bekendgemaakt. ,,De vereniging heeft zich bij ons gemeld.” Maar niet alleen de Krabben deed dat. Nog zeven andere verenigingen en organisaties zoals onder meer Reddingsbrigade Bergen op Zoom die ook van De Schelp gebruik maakten klopten ook aan. ,,In totaal trekken we 20.000 euro uit als compensatie”, aldus Weys. Wat elk van die clubs en organisaties krijgt wil hij niet zeggen. ,,Ik noem alleen het totale bedrag.” De Krabben is wel de grootste gebruiker van het Bergse bad.

,,We zijn inmiddels 120 leden kwijt’’, vertelt een opgeluchte voorzitter Ferry van Vegchelen van De Krabben. ,,Eindelijk is er compensatie. Dit geeft ons een boost. Ik ben hierover sinds vorig jaar met de gemeente over in gesprek geweest.” Vooral zwemmers haakten af, legt hij uit. ,,Die zagen we in september toen de Schelp even open was ook weer terugkomen. Maar dat stopte meteen weer. Enorm bitter voor ons.” De Krabben hebben nu nog een kleine 200 leden.

Januari

Wethouder Patrick van der Velden hoopt dat er in januari weer gezwommen kan worden in De Schelp. Zodra de legionellabesmetting onder controle is komt er een sessie proefzwemmen onder begeleiding van de specialisten van VU Medisch Centrum uit Amsterdam. ,,We hebben dat gepland voor de week van Oud en Nieuw.” Dat proefzwemmen is met een wat grotere groep zwemmers. Het is de voorbije weken al ettelijke keren afgelast omdat er legionella in de douches bleek te zitten. Zodra dit nieuwe probleem is getackeld kan de gemeente verder.

Oplossing