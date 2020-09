Zwembaden zien fors minder bezoekers: ‘Door verplicht reserveren mist je het spontane bezoek’

WEST-BRABANT - Buitenzwembaden in de regio likken de wonden na een door de coronacrisis geteisterd seizoen. Overal vallen de bezoekersaantallen fors lager uit. Toch zijn zwembadmanagers niet geheel ontevreden. ,,Je moet het wel in perspectief blijven zien”, zegt Walter van Krieken van buitenbad de Melanen in Halsteren.

Met alle regels en protocollen liep het nog lang zo slecht niet, concludeert Van Krieken. ,,Wel is met verplicht reserveren het spontane van een zwembadbezoek er een beetje af”, zegt Van Krieken. En dat zie je terug in de cijfers. Noteert de Melanen in een normaal seizoen zo'n 33.000 bezoekers. Nu blijft de teller steken op 11.000, een derde.

Toch is Van Krieken niet ontevreden. ,,Besef wel dat we zes weken later zijn geopend én maximaal 350 bezoekers binnen mochten hebben. Terwijl dat er normaal 1500 zijn.” Wat dat precies voor de financiën betekent, is nog niet bekend. Van Krieken verwacht dat die fors minder zijn. ,,Normaal verkoop je vooraf duizenden abonnementen. Nu waren het alleen losse kaartjes.”

Volledig scherm Walter van Krieken, manager van zwembad De Melanen en De Schelp. © Peter Braakmann/Pix4Profs

Belgen en corona

Ook minder is de omzet van de horeca. ,,Bezoekers gingen niet even gezellig een frietje eten. Sowieso hadden we veel minder recreanten. We hebben vooral veel banenzwemmers gezien.” Het Halsters buitenbad is nog tot eind van de week open. Daarna start Van Krieken met recreatief zwemmen in zwembad De Schelp. En keert ook daar het discozwemmen terug. ,,We proberen het voorzichtig weer op te bouwen.”

In Hoogerheide blikt zwembadmanager Frank Roggenkamp van het laco-zwembad terug op een redelijk seizoen. ,,Het was niet makkelijk”, zegt hij. ,,Zo'n 40 procent van onze badgasten komt uit België. Dat leverde verschil in opvattingen over de coronaregels op. En zorgde voor een tweespalt tussen de bezoekers. Toch kunnen wij als bad moeilijk douane spelen en Belgen weren.”

Volledig scherm Frank Roggenkamp, manager van het zwembad in Hoogerheide. Hier op archiefbeeld. © Chris van Klinken / Pix4Profs

Minder fors

Bezoekersaantallen heeft Roggenkamp nog niet. Inmiddels is het buitenbad gesloten. Terwijl de Meermin in Steenbergen en Aquadintel in Dinteloord deze week nog open zijn. Daar is de teruggang in bezoekers minder fors dan in de Melanen. In grove schatting van manager Leo Holierhoek van De Meermin komt uit op 35.000 bezoekers, tegen 50.000 andere jaren. Aquadintel in Dinteloord zag er 19.000 tegen 35.000 normaal.

De Meermin heeft de bezoekersaantal langzaam opgebouwd van 158 tijdens de opening, naar 1000 badgasten tijdens de zomer. ,,Op hele warme dagen hebben we aan de kassa wel eens 200 gasten naar huis moeten sturen omdat het maximum aantal bezoekers was bereikt”, zegt Holierhoek. Ook heeft het bad tijdens die dagen extra toezicht moeten inschakelen vanwege het waarborgen van de anderhalvemeterregel.

Wat de financiële gevolgen zijn is nog onduidelijk. ,,Als gemeente financieren wij dit verlies”, zegt wethouder Esther Prent. ,,Wij vonden het belangrijk om onze inwoners toch een manier van ontspanning te kunnen bieden. Zeker nu veel mensen niet op vakantie zijn geweest.”

Volledig scherm Zwembad Aquadintel in Dinteloord. Archieffoto. © peter van trijen/pix4profs