Zwembad De Schelp weer open: ‘Zo schoon, nergens een haar te bekennen’

Het cynisme droop er de laatste maanden vanaf als mensen me vroegen of ik aan sporten doe. De dag voordat het Bergse zwembad zijn deuren opnieuw sloot in oktober, had ik mijn eerste 12-badenkaart gekocht, voornemens om 2019 nog enigszins sportief af te sluiten. U raadt het al: op mijn antwoord dat ik een abonnement heb op De Schelp, werd de laatste maanden vooral smakelijk gelachen.



Maar nu ik hier weer sta, in een splinternieuw heropend zwembad, kriebelt het meteen. Ik heb er weer zin in, en ik ben niet de enige.