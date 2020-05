Zwembad De Schelp weer open: ‘Bezoek aan zwembad eng? Welnee’

BERGEN OP ZOOM - Euforisch en tegelijkertijd licht gespannen. Zo voelt het personeel van zwembad De Schelp zich afgelopen maandag, de dag dat het bad de deuren weer opent sinds begin maart. Een opgewekte stemming heerst bij de kinderen in het water. Als ook bij de wachtende ouders in de gesloten horecaruimte.

Op nagenoeg elke hoek in het zwembad staan maandagmiddag doekjes en desinfectiemiddel. Het personeel kijkt soms ietwat zoekend om zich heen. Toch is het nieuwe beleid vrij duidelijk: er is een looproute uitgezet voor de bezoekers die aankomen. En een andere route voor zwemmers die huiswaarts keren. Douchen zit er vooralsnog niet in, dat doet men thuis. Afdrogen en eventueel omkleden kan in de grote kleedcabines.

Voor de 6-jarige Nina van der Helm maakt het allemaal niet uit hoe het precies werkt, ze is al lang blij dat ze weer in haar geliefde zwembad haar zwemlessen mag volgen. “Eigenlijk heb ik alles heel erg gemist de afgelopen tijd. Het zwemmen natuurlijk, maar ook mijn scouting en danslessen.” Tevreden laat ze zich met een plankje in het bad vooruit voeren. “Ik vind het leuk dat ik iedereen weer kan zien nu.” Hoewel iedereen ietwat groot is uitgerukt; van de 32 leerlingen zijn er maandag 19 aanwezig.

In de startblokken om te knallen

Minke Koolen heeft haar zoontje Fenn naar De Schelp gebracht voor zijn allereerste zwemles. Ze mag niet mee naar het bad, maar heeft daar vrede mee. “Het is jammer, maar Finn is gelukkig niet bang. Ik ben vooral blij dat het zwembad de deuren weer opent. Of ik het spannend vind? Welnee. Als je kinderen nog langer niet laat zwemmen, zouden ze nog bang van water worden. Wat mij betreft mag het normale leven weer wel een beetje terugkeren.”