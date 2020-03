Zwembad De Schelp opnieuw gesloten vanwege slechte waterkwaliteit

column Deze Vastena­vend­lief­de is voor altijd (maar niet onvoorwaar­de­lijk)

Een gemaskerd persoon wachtte me vrijdag op bij de Geit. Vastenavend ligt alweer dagen achter ons, de confetti is steeds minder zichtbaar in het straatbeeld, maar deze vrouw had haar ouwe bullen nog aan. Ze was van de 'g'eime kemissie', zei ze, die de nieuwe Òòg'eid kiest. En ze had iets bijzonders voor me. De afgelopen tijd reikte ze awards uit aan dweilen die zich op een leutege manier hebben ingezet voor vrouwen bij de Stichting Vastenavend. d'Aletta Awoord '20 en eentje daarvan was voor mij. Met de beeltenis van een krab met een rokje erop.