Zwembad De Schelp blijft dicht, klimaat nog niet onder controle na chloorprobleem

analyse Met een miljoenen­schuld kan Bergen op Zoom niet altijd aardig zijn

9:15 BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom heeft geld nodig. Veel geld, wil ze ooit de 240 miljoen euro aan schulden afbetalen. Toch is er nog altijd geen paniek op het stadskantoor. Wethouder Annette Stinenbosch gaf vorige maand in deze krant aan dat de financiële problemen dan weliswaar groot zijn, maar dat het ook weer niet zó ernstig is. Zo is er nog lang geen sprake van dat de gemeente onder toezicht van het Rijk komt.