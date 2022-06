Zwembad De Melanen vrijdag deels weer open, personeel verwijdert zwarte laag uit bassins

Openluchtbad De Melanen moest dinsdag noodgedwongen sluiten omdat er actieve kool in het zwemwater terecht was gekomen. Die koolstof zit een zandfilter dat het bassin helpt te zuiveren, maar was daar uitgespoeld en in de bassins beland. Het water was nog wel van goede kwaliteit, maar de kool zakte naar de bodem en kleurde die zo zwart dat deze niet meer zichtbaar was.