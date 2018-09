Zwembad De Melanen 'lijkt nu net een iglo!'

"Wij hebben hier natuurlijk de hele zomer al gezwommen", zegt instructeur en penningmeester Christian Mous. "Maar dit is toch wel even wennen. Het blijft een buitenzwembad, maar het voelt alsof je binnen bent. Ook qua vloer en de tegels zie je wel echt dat het een buitenzwembad is. Ben vooral benieuwd hoe warm het hier in de winter gaat zijn. Nu is het een paar graden kouder dan we gewend zijn, maar dat komt omdat er nog water zit in het andere, niet overdekte zwembad. En aangezien de twee baden gekoppeld zijn heeft stoken geen zin, want dan verdampt die hitte uit het andere zwembad. Volgens mij wordt dat bad straks leeggepompt, ben benieuwd hoe het dan gaat zijn."