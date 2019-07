Zwembad De Meermin in Steenbergen voorlopig dicht na inbraak

UpdateSTEENBERGEN - Zwembad De Meermin blijft tot nader orde dicht. Er is vannacht ingebroken en daardoor ligt er overal glas. Dat is niet veilig, aldus gemeentewoordvoerder Chris Methorst. De politie is ter plaatse. Op camerabeelden is te zien dat meerdere personen vannacht aanwezig waren.

Er is vannacht ingebroken bij Zwembad De Meermin. ,,Er ligt allemaal glas verspreid", zegt woordvoerder Chris Methorst. ,,Daardoor kunnen we de veiligheid van de bezoekers niet garanderen. Bezoekers die aankomen, worden staande gehouden en mogen niet naar binnen. Tot nu toe is dat een handjevol, het nieuws verspreidt zich snel.”

Wat er is weggehaald, is nog niet bekend. Een team van de politie is aanwezig om de schade op te nemen. ,,We hebben camerabeelden tot onze beschikking. Daaruit blijkt dat er meerdere personen binnen zijn geweest", aldus Methorst. Wanneer de schade is opgenomen, kan de gemeente pas meer duidelijkheid geven over wat er is buitgemaakt.

,,We moeten ook de hele huishouding bekijken. Het water wordt bijvoorbeeld verwarmd door zonnecollectoren. We moeten eerst gaan checken of dat allemaal nog werkt. En of ze bijvoorbeeld bij het water zijn geweest. De stekker was uit de vrieskast waar de ijsjes lagen, dus die zijn allemaal gesmolten. Dat soort dingen moeten we eerst in orde gaan brengen voor we weer open kunnen", besluit Methorst. Daarom is het ook nog niet bekend wanneer het zwembad weer open zal gaan.

Het zwembad zou vandaag extra open zijn van 13.00 tot 18.00 uur.

Volledig scherm Er is ingebroken bij zwembad De Meermin in de nacht van 28 op 29 juli. Omdat er overal glas ligt, blijft het zwembad voorlopig dicht. © Zwembad de Meermin