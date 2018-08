Zware bom uit Tweede Wereldoorlog gevonden in natuurgebied Brabantse Wal, vinder graaft explosief zelf uit

Bergenaar Joost strijdt om MBO-ambassa­deur­schap

27 augustus BERGEN OP ZOOM - Voor Bergenaar Joost van der Velden is het schooljaar wel heel bijzonder begonnen. De student aan het Zoomvliet College strijdt voor de titel mbo-ambassadeur 2018 en is maandag in Tilburg op de foto gegaan met niemand minder dan koning Willem-Alexander.