Zware beslissing voor Stichting Vastenavend: komend jaar geen optocht in Bergen op Zoom

UpdateBERGEN OP ZOOM - De optocht in Bergen op Zoom gaat komend jaar niet door. Dat maakt de Stichting Vastenavend donderdagavond bekend. Zolang de huidige maatregelen blijven gelden gaan ook andere evenementen niet of hoogstens op alternatieve wijze door.

Uiteraard ligt de corona-crisis aan het besluit ten grondslag. Voor het feest op de 11e van de 11 wordt een alternatief georganiseerd. Tot de evenementen die mogelijk ook niet doorgaan behoren het Neuzebal, de Intocht en het Dweilbandfestival.

In een verklaring meldt de stichting: ,,Vastenavend 2021 zal niet een Vastenavend worden zoals we hem kennen. Toch hopen we dat we samen met jullie een paar werreme momenten mogen beleven. In januari zullen we laten weten welke alternatieven er zullen zijn. En als er dan een vaccin is, ja dan….. Laten we het hopen!”

Zorgvuldig overleg

Vastenavend zonder optocht, dat is maar twee keer eerder voorgekomen, merkt stichtingsvoorzitter Bas van Oevelen op. ,,In de jaren ‘90 door een grote storm, en in 1953 naar aanleiding van de watersnoodramp.” Daar komt dus nu een derde maal bij. ,,Natuurlijk doet dat zeer, maar we kunnen nu eenmaal niet aan de realiteit ontkomen.”

De stichting voelde zich niet onder druk gezet om snel met duidelijkheid te komen, na het besluit van BC De Sloffe om sowieso niet te gaan bouwen. ,,Nee, dat is natuurlijk hun goed recht. Maar er zijn ook andere clubs en belanghebbenden die we eerst graag wilden spreken. We hebben zorgvuldig overleg met alle betrokkenen gehad voordat we met dit besluit naar buiten zijn gekomen.”

Alternatieve Vastenavend

Maar ook zonder de afgelaste evenementen, zit Krabbegat volgend jaar nog niet zonder Vastenavend. ,,Wij organiseren een aantal dingen om zo goed mogelijk uiting aan de traditie te geven, maar Berrege viert al duizend jaar Vastenavend, ook voordat er een stichting was. Dus het zal anders zijn, maar er komt hoe dan ook een alternatieve Vastenavend.”

Hoe die eruit komt te zien wordt niet eerder dan in januari duidelijk. ,,We zijn met de horeca volop in gesprek over wat er eventueel kan, maar nu weten we zeker wat er níet kan. Met sommige dingen moet je eerder duidelijk zijn, zoals met de optocht, dan krijgen de bouwers ook de kans om verder te kijken. Voor andere dingen geldt dat we in januari nog eens allerlei scenario’s doorlopen. We gaan het zo inrichten dat iedereen plezier heeft, maar wel met gezond verstand.”