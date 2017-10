Zwaartepunt Intensive Care-zorg Bravis in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Het zwaartepunt van de Intensive Care-zorg in Bravis ziekenhuis komt medio 2018 in Bergen op Zoom te liggen. Dat leidt ertoe dat ook de longafdeling naar Bergen op Zoom gaat.

Dat heeft voorzitter Richard Pal van de Vereniging Medische Staf van Bravis bekendgemaakt. Dit advies van de Medische Staf vloeit voort uit de nieuwe landelijke richtlijn voor IC-zorg die per 1 juli 2017 van kracht is.

Volgens Pal (gynaecoloog) is concentratie van IC-zorg onvermijdelijk. ,,Bravis moet het nieuwe kwaliteitskeurmerk voor IC-zorg verwerven. Voorwaarde is dat de IC tenminste 12 bedden moet hebben die gemiddeld voor 70 procent bezet zijn.'' De Roosendaalse en Bergse IC van Bravis ziekenhuis tellen momenteel respectievelijk 10 en 14 bedden, maar voldoen apart niet aan de nieuwe kwaliteitseis.

Acute zorg

De keuze voor Bergen op Zoom als plek voor een grote IC-afdeling sluit goed aan bij het profiel van de complexe acute zorg zoals dat voor de Bergse locatie van Bravis sinds de fusie met de Roosendaalse vestiging is uitgewerkt. Bergen op Zoom is al de plek van het Moeder- en Kindcentrum met daarbij een OK-team dat 24 uur per dag inzetbaar is. Ook de acute neurologie (herseninfarcten) zit in Bergen op Zoom en daar komen dit jaar nog de acute buikoperaties (maag-, darm- en leverchirurgie) bij. Bij die acute zorg past volgens Pal een volwaardige IC-afdeling die voldoet aan de jongste kwaliteitsnormen.

De consequentie is dat ook de longafdeling naar Bergen op Zoom gaat. Dat stond eerder dit jaar nog niet vast. Maar aangezien relatief veel IC-bedden bezet worden door patiënten met longaandoeningen, ligt het volgens Pal voor de hand dat de longgeneeskunde in navolging van de IC neerstrijkt in Bergen op Zoom. Daarentegen gaan de verpleegafdeling cardiologie en de hartbewakingsafdeling naar Roosendaal, adviseert de Medische Staf aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

Een grote IC-afdeling in Bergen op Zoom laat onverlet dat ook Roosendaal IC-zorg blijft bieden. ,,Als bijvoorbeeld bij een heupoperatie complicaties ontstaan, kan de IC-zorg in Roosendaal plaatsvinden. De IC in Bergen op Zoom is vooral toegelegd op acute complexe ingrepen, die in Roosendaal op planbare ingrepen'', aldus Pal.

Met de verschuivingen blijft, aldus de Medische Staf, een goed evenwicht tussen de twee locaties. In Roosendaal is de verbouwing van de poliklinieken chirurgie, orthopedie en keel-, neus- en oorheelkunde in december klaar. Ook het beddenhuis wordt klaargestoomd voor de concentratie van planbare orthopedische en neurologische ingrepen, zeg maar patiënten die worden ingeroosterd voor bijvoorbeeld een knie- of heupoperatie.

Pijncentrum