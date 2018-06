Zuivelhoeve winkel nieuwe aanwinst voor De Zeeland in Bergen op Zoom

PvdA op de bres voor braderie in Halsteren

14:15 HALSTEREN/BERGEN OP ZOOM - De raadsfractie van de PvdA wil opheldering van het college van B en W over het samenvallen van de braderie in Halsteren met twee evenementen in de Bergse binnenstad. De PvdA noemt het een 'slechte zaak' dat drie evenementen elkaar in hetzelfde weekend beconcurreren.