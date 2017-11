Zuidwest Wonen haalt onderdeel digitale woningtoewijzing uit de lucht na signalen over fraude in Eindhoven

De site Zuidwest Wonen is een samenwerkingsverband van woningcorporatie Stadlander in Bergen op Zoom en zeven Zeeuwse corporaties. Robert de Ridder laat namens ZuidWest Wonen weten dat deze site van dezelfde software gebruik maakt als Wooniezie in Eindhoven.

,,Vandaar dat het onderdeel 'eerste reactie' uit voorzorg is stilgelegd. Er zijn bij ons geen aanwijzingen voor mogelijke fraude, maar willen uiteraard geen risico nemen. De softwareleverancier heeft ons maandag zelf op de hoogte gesteld. Wij wachten af wat het onderzoek oplevert'', aldus De Ridder. 'Eerste reactie' is een digitaal systeem van 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'. Ben je de eerste, dan krijg je de woning toegewezen.

Ook bij de website Woning in Zicht waar corporaties uit Tilburg, Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen en Waalwijk gebruik van maken, is het gedeelte 'eerste reageerder model' afgesloten.

Klik voor Wonen

Toch zijn de gevolgen beperkt, meldt Eva Boon namens Klik voor Wonen. ,,Het gaat om een beperkt deel, 2 procent van het totale aanbod voor sociale huur.'' Zij zegt dat de meeste corporaties in West-Brabant (waaronder AlleeWonen in Roosendaal en Breda) gebruik maken van Klik voor Wonen. ,,Daarin is de module van eerste reageerder ook opgenomen, maar alleen voor duurdere huurwoningen (niet-sociale huur) en moeilijk verhuurbare woningen. Dat onderdeel houden wij dus gewoon in de lucht'', aldus Boon.