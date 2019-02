ZuidWest TV viert halve eeuw lokale televisie

Nee, Maarten van den Boom, zoon van oprichter Jack, mag niet roepen dat ZuidWest TV een halve eeuw bestaat. Dan zou hij liegen. ,,Wel maken we een halve eeuw televisie. Uniek voor een regionale omroep. De meeste omroepen zijn gestart met radio. Terwijl wij de Optocht en Maria Ommegang begin jaren zeventig al in beeld brachten."

Optocht

Het is 1969 als Ko Melkert met een gehuurde Philips-camera op het dak van het ABG in Bergen op Zoom klimt. Daar brengt hij, voor de bewoners van het Bergs verpleeghuis, de optocht in beeld. Zodat ze toch mee kunnen genieten. In oktober van dat jaar doet Melkert een oproepje in deze krant voor ondersteuning bij het maken van tv-producties. Jack van den Boom en Hans Sterk reageren.

Met een filmcamera in de hand brengen ze de Maria Ommegang en Optocht in beeld. Maken ze amusementsprogramma's als 'Voor het vuistje weg', afgeleid van het AVRO-praatprogramma waarin Willem Duys de hoofdrol speelde. Als Jan van Gils begin jaren tachtig zorgt voor een eigen kanaal bij de PNEM, komen de uitzendingen bij alle Bergse ouderen terecht. Zoals in de Warandeflat en het ziekenhuis.

Onzeker

Door fusies bij de kabelbedrijven dreigt ABG-TV van de buis te verdwijnen. In 2010 gaat het samen met BRTO. Kijkt directeur Maarten van den Boom naar de toekomst, dan is met name de financiering een onzekere. ,,De minister wil reclamevrije televisie. Als dat beleid ook op de lokale en regionale omroepen van toepassing wordt, moeten wij op zoek naar een alternatieve inkomstenbron.”

Nu komt bijna de helft van de inkomsten uit reclame. Dat was ooit 80 procent, aangevuld met geld vanuit het rijk. ,,Gemeenten gaan bij ons producties afnemen. Zo krijgen we straks budgetten voor het maken van series. Zoals over laaggeletterdheid."

Kwaliteit

Van den Boom baalt van het verwijt dat hij en zijn collega's soms krijgen over de kwaliteit van bepaalde uitzendingen. ,,Als je beseft met welke middelen wij televisie produceren, begrijp je dat beter. Een uitzending als 'Mooi weer de leeuw' kostte ooit 270.000 euro per aflevering. Dat is ons complete jaarbudget.”

Hij hoopt dat de streekomroepen, zoals ZuidWest TV, straks een vaste vergoeding vanuit het Rijk krijgen. Daarover zijn gesprekken gaande. ,,Als dat doorgaat hoeven we ons hand niet meer op te houden bij de gemeenten."