Zuiderwaterliniefestival komt op stoom in West-Brabant

BERGEN OP ZOOM - De belangstelling voor het Zuiderwaterliniefestival is in West-Brabant groot te noemen. In Terheijden, Halsteren en Bergen op Zoom waren veel mensen op de been. Alleen Willemstad bleef wat achter.

Het festival is opgezet om de Zuiderwaterlinie wat bekender te maken. Want veel Brabanders weten niet waarom Menno van Coehoorn de verdedigingslinie van Bergen op Zoom en Halsteren, via Willemstad en Geertruidenberg naar Den Bosch en Grave heeft bedacht en aangelegd.

Op fort De Roovere in Halsteren was sportief Brabant in groten getale aanwezig tijdens de Rovers Run. Een parkoers met heel veel modder, water, zand, klimmen en dalen trok veel deelnemers en veel publiek. Tussen de bedrijven door maakten parachutisten een sprong. Ze landden op het veldje naast het fort.

Volledig scherm Schuttersgilde St. Sebastiaan verwelkomt het publiek met een vendelzwaaier. © Henk den Ridder

Parachutist Mark kwam buiten het landingsveld op de grond en was in no time omringd door jonge fans. ,,Zo populair ben ik nog nooit geweest", zei Mark. Hij week van de geplande lijn af omdat hij 'veel te laag binnenkwam en wilde voorkomen dat hij het publiek zou raken'.

In Bergen op Zoom stond het Zuiderwaterliniefestival in het teken van de heropening van het Ravelijn in de stad. Oorspronkelijk lag het ravelijn buiten de vesting. Het was - net als fort de Roovere - een vooruitgeschoven post van de vesting Bergen op Zoom met als enige doel de vijand zo lang mogelijk bij de stad weg te houden.

Volledig scherm Lekker eten op het gerestaureerde Ravelijn in Bergen op Zoom. © Henk den Ridder

Ere-hoofdman Toon van Kaam van schuttersgilde St. Sebastiaan is blij met de restauratie van het ravelijn waar het gilde van oudsher oefent. ,,We houden hier wedstrijden doelschieten en wipschieten om in conditie te blijven. In september houden we weer een wedstrijd met Belgische en Nederlandse gildes."