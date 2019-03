Zuid-Afrikaans bezoek op basisschool Gummarus Steenbergen

Nooit te oud om te revalide­ren: Annie (103) herstelt van een gebroken heup

11:02 BERGEN OP ZOOM - De lach is dichtbij in het Centrum voor Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ). ,,Niet over de balk proberen te springen'', zegt een van de tijdelijke bewoners. De dame over wie het gaat heeft haar mondje bij. ,,Ik kan het niet beloven.''