Zoveel mogelijk werk in Ster van Lepelstraat, zegt gemeenteraad

'Sint Maarten helpt Sint Maarten' in Halsteren gaat viral

17:33 HALSTEREN - Het plan was om donderdag een kleine aftrap van de inzamelingsacties voor Sint Maarten te organiseren, gewoon bij basisschool Sint Maarten in Halsteren in het gebouw. "Maar gisteren belde de NOS, of we met de school naar het Mediapark in Hilversum konden komen. Om 8.30 uur stond hier een bus voor de deur", vertelt lerares Sanneke van den Boom uit Bergen op Zoom.