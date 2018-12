Zoveel arbeidsmigranten zijn er in West-Brabant

7 feiten/videoArbeidsmigranten in West-Brabant: er is veel over te doen. Maar hoeveel zijn het er eigenlijk? Niemand die het precies weet. Wat we wel weten, hebben we in zeven feiten op een rijtje gezet.

1.

In Noord-Brabant werken ongeveer 100.000 arbeidsmigranten. Let wel, dit is een schatting van de provincie. Niemand die het precies weet, want exacte cijfers ontbreken. Mede door gebrekkige registratie is het beeld verre van compleet.

2.

Overtuiging is wel dat het aantal arbeidsmigranten sinds 2009 fors is toegenomen. Onderzoekers stellen dat in 2015 in Brabant 2,5 keer meer migranten waren dan in 2009.

3.

Het gaat om arbeiders uit andere EU-landen, voornamelijk uit Midden- en Oost-Europa. De Polen zijn nog steeds de grootste groep, gevolgd door Roemenen, Bulgaren en Hongaren. Grensarbeiders, hoogopgeleide expats (vaak werkzaam voor grote internationale bedrijven) en vluchtelingen met een verblijfsstatus vallen niet onder de groep arbeidsmigranten.

Volledig scherm De Roemeense Cezarica Loghin werkt als manager in een uienfabriek in Dinteloord en woont samen met haar man in het migrantencomplex Stella Maris in Welberg. © Pix4Profs/Chris van Klinken

4.

De meesten doen laaggeschoold, fysiek zwaar werk met veel uren op tijdelijke en flexibele basis. Naar schatting werkt ruim de helft via een uitzendbureau. Ze zijn vooral te vinden in de logistiek, landbouw, glastuinbouw en voedingsmiddelenindustrie. Maar ook de horeca leunt steeds meer op arbeidsmigranten. Vanwege de flexibele contracten zitten ze arbeidsrechtelijk in een kwetsbare positie.

5.

Hun achtergrond verschilt, maar de meerderheid is jonger dan 30 jaar. Er zijn meer mannen (58 procent) dan vrouwen (42 procent), al is het aandeel vrouwen flink gegroeid. Het zelfbewustzijn en de wil om vooruit te komen, is bij jonge vrouwen opvallend groot. Zo werkte de Roemeense Cezarica Loghin zich op tot manager in een uienfabriek in Dinteloord. Zij is vast van plan om samen met haar man en dochter een zelfstandig leven op te bouwen in Nederland. Voorlopig woont ze nog in Stella Maris in Welberg, evenals Natalia Trojniak die als alleenstaande uit Polen vertrok, maar in Stella Maris de liefde vond. Overigens is bijna 8 op de 10 arbeidsmigranten alleenstaand.

Volledig scherm Arbeidsmigranten in het complex Stella Maris in Welberg hebben een fitnessruimte tot hun beschikking. © Pix4Profs/Chris van Klinken

6.

Door gebrekkige registratie is moeilijk te zeggen hoe lang arbeidsmigranten in Nederland blijven. De indruk is nog steeds dat een meerderheid teruggaat naar het moederland, maar er zijn ook signalen dat permanente vestiging terrein wint.

7.

Veel arbeidsmigranten spreken niet of slecht Nederlands, zijn slecht op de hoogte van regelgeving en hebben weinig contact met Brabanders.

Volledig scherm Natalia Trojniak uit Polen heeft een baan als inpakster in de gemeente Steenbergen. © Pix4Profs/Chris van Klinken