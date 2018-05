Zorginstellingen West-Brabant: gezamenlijke aanpak van complexe wonden

Toename wonden

Dermatoloog Dick van Gerwen van het Bravis Ziekenhuis zag het aantal gecompliceerde wonden de afgelopen jaren toenemen. ,,Dergelijke wonden zijn vaak moeilijk te genezen en de behandelkosten zijn dan ook hoog. De wondzorg was heel versnipperd over de zorgverleners in West-Brabant. De overdracht was niet optimaal en een eenduidige werkwijze ontbrak. Daarom hebben huisartsen en dermatologen een gezamenlijke toekomstvisie gemaakt om de wondzorg te verbeteren, hieruit is het expertisecentrum voortgekomen", aldus Van Gerwen.