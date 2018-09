Zorgen over onderbezetting bij politie

Inbreker stak met schroeven­draai­er: 'Was zelfverde­di­ging'

6:07 BREDA/BERGEN OP ZOOM - De wereld op z'n kop, moeten de bewoners van een huis aan de Vechtstraat in Bergen op Zoom hebben gedacht, donderdag in de rechtbank in Breda. Zij werden op 26 mei overvallen door twee inbrekers, die er in hun vlucht ook nog op los sloegen met een schroevendraaier.