Zorgen over de 'snelweg' van De Plaat

Straatro­ver jat zelfs knuffel Iejoor van peuter

7:10 BREDA/HALSTEREN - De straatrover stal zelfs Iejoor, de knuffel van haar 3-jarige kleindochter. ,,Dat mijn kleinkinderen me in paniek zagen en bang waren van die man. Dat was pas echt verschrikkelijk'', liet een oudere vrouw donderdag voorlezen in de rechtbank in Breda.