Zorgen om vertrek Bravis blijven: ‘We moeten ervoor waken dat de zorg in de stad niet afglijdt’

Gerard zat als 8-jarige met 70 man boven het café van zijn ouders; ‘Ik denk er iedere keer aan als het stormt’

Als 8-jarig jongetje maakte Gerard Slokkers de Watersnoodramp in volle hevigheid mee. De heftige beelden in Nieuw-Vossemeer maakten van hem een vat vol indrukwekkende verhalen. Verhalen over het bomvolle café van zijn ouders, over verdronken dorpsgenoten en over de door vliegtuigen gedropte voedselzak die hij later aan het Watersnoodmuseum zou schenken.

24 januari