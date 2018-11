Zorgen om overvolle huisartsenpraktijken Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom zitten vol. Overvol soms zelfs, waardoor ze geen nieuwe patiënten meer aannemen. Het is bijna onmogelijk om van huisarts te veranderen en voor nieuwe inwoners van de stad is het ook niet makkelijk om een praktijk te vinden waar ze zich kunnen inschrijven.

Huisartsenpraktijk Het Kompas bijvoorbeeld zit ruim boven de norm, laat een huisarts weten. Er is daar een patiëntenstop. Bij de Boswachter geldt vooralsnog geen patiëntenstop, maar zijn strenge eisen gesteld aan mensen die zich willen inschrijven. Zo moeten zij bijvoorbeeld binnen een straal van 7 minuten rijden wonen en nog geen huisarts in Bergen op Zoom of Halsteren hebben. ,,Het is een zeer onwenselijke situatie”, zegt huisarts Martijn Raat van de Boswachter en bestuurslid van de Huisartsenkring West-Brabant. De precieze oorzaak weet hij niet. ,,Het is langzaam zo gegroeid tot een punt dat we echt geen nieuwe patiënten meer aan kunnen”, vertelt hij. ,,We gaan binnenkort met huisartsen en zorgverzekeraars in gesprek om te kijken hoe we verder kunnen gaan. Dan willen we ook kijken naar de oorzaak.”

Onderzoek

Het zorgt voor lastige situaties. ,,De mensen die we al hebben, willen we natuurlijk ook goede zorg bieden. Het is een lastig fenomeen”, zegt Raat. De Landelijke Huisartsenkring is bezig met een onderzoek naar de capaciteitsproblemen van huisartsen in het land en mogelijke oplossingen. Raat: ,,De resultaten van dat onderzoek nemen wij mee om aan deze ongewenste situatie een einde te kunnen maken.”