Zorgen om natuur bij Halsterse Langstraat: ‘Er verdwijnt al zoveel groen’

Het huidige rioolsysteem kan het bij extreme regenval niet aan, waardoor er jaarlijks 20.000 m3 rioolwater in het milieu terecht komt. Dat wil de gemeente aanpakken, waardoor de kwaliteit van het water van de Melanen verbetert, aldus de gemeente. Van Diepeningen betwijfelt dat sterk. ,,Bij overstort komt het water uiteindelijk toch in de Ligne terecht.’’ ,,Bovendien worden sloten deels bekleed met stenen en vormt het buizensysteem een soort dijk. Daar worden wel bloemrijke kruiden ingezaaid, maar dan nog: het blijft een rechte dijk in het landschap. En dat bassin, dat gaat natuurlijk nooit meer weg.”

Tegenhouden lukt niet meer

Hij heeft geprobeerd om bij de politieke partijen de handen op elkaar te krijgen om dit tegen te houden. ,,Maar dat lukt me niet en ik heb niet de middelen om naar de rechter te stappen. Tegenhouden lukt dus niet meer. Maar als ik nu zie hoe het eruit ziet… er is zoveel groen weggehaald. Zo zonde.”

Ook Wim de Haan van IVN Groene Zoom is niet blij met de situatie bij de Langstraat. ,,Hier had ik voor gewaarschuwd. En je lost niets op, het blijft vuil water dat uiteindelijk in je grondwater terecht komt.” En tijdelijk? ,,Nou ja, tot er een gescheiden rioolsysteem is. Dan kan nog twintig jaar duren.” Het ergste vindt hij nog de planning. ,,Het is nu broedseizoen, dan moet je van het groen afblijven. Ik begrijp echt niet dat ze in deze tijd met werkzaamheden starten.”