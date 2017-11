Zorgen om kinderen onder armoedegrens in Woensdrecht

HOOGERHEIDE - Het aantal kinderen in de gemeente Woensdrecht dat opgroeit in armoede is nog altijd veel te hoog, concluderen de PvdA en AKT in hun algemene beschouwingen op de begroting 2018.

Het college stelt in een reactie dat door het gemeentelijk armoedepact het aantal huisuitzettingen alvast sterk is gedaald. Er wordt verder op werkgelegenheid gefocust als redmiddel.

De PvdA uitte haar zorgen over de jeugd in Woensdrecht. ,,Het percentage kinderen in armoede is ondanks de financiële middelen voor het sociaal domein nog altijd veel te hoog”, stelden de sociaal-democraten. Vandaar de vraag wat het college onderneemt tegen armoede en betalingsachterstand.

Ook Alle Kernen Troef stipte de overschotten enerzijds en de geconstateerde armoede anderzijds aan. ,,Geen lichtpuntje voor de 10 procent inwoners onder het bestaansminimum en hun kinderen. Eén op de zeven kinderen hier groeit in armoede op”, stelde AKT. ,,Met een lege maag en oude kleding kunnen ze over goed verlichte fietspaden naar school.”

Werkgelegenheid

Werk is de beste remedie tegen armoede, reageert het college, dat mikt op behoud en groei van banen. Grote factor moet het motoronderhoud van de F35-straaljager en verdere bedrijvigheid bij Aviolanda worden. De gemeente inventariseert met diverse partijen de werkgelegenheidseffecten, opleidingsbehoefte (mbo, hbo) en huisvesting, meldt het college op vragen van D66 en CDA.

Wethouder Lars van der Beek gaf deze week op een bijeenkomst in Putte aan dat zijn gemeente inderdaad relatief veel inwoners onder de armoedegrens telt. ,,In steden als Breda, Roosendaal of Bergen op Zoom liggen die cijfers altijd hoger, maar afgezet tegen vergelijkbare gemeenten als Steenbergen, Rucphen of Zundert zitten wij vrij hoog met 6,8 procent.”

De kern Putte zit met 9,2 procent het hoogst door relatief veel huurwoningen en een lager opleidingsniveau. Hoogerheide en Woensdrecht ‘scoren’ 6,6 procent, Ossendrecht 6, Huijbergen 5,9.

Armoedepact

Volgens Van der Beek werkt het armoedepact, waarbij sportclubs, scholen, kerken, buurtpreventieteams, woningcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars armoedesignalen doorgeven, goed.

,,We hebben middelen over om armoede te bestrijden, maar er wordt te weinig beroep op gedaan. Dat is onwenselijk. Dus schakelen we die partijen om al in een vroeg stadium aan te geven of een gezin in de problemen dreigt te komen”, zo lichtte Van der Beek toe.

Noodfonds

Als Evides het water af moet sluiten vanwege een betalingsachterstand of woningcorporatie Stadlander moet iemand uit huis zetten door een huurachterstand, dan ben je in feite al te laat. Krijgen we eerder signalen, dan benaderen we mensen om ze te wijzen op mogelijke steun die wij vanuit het noodfonds kunnen bieden.”