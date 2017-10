Zorgen om jeugdinstelling Almata in Ossendrecht: is het wel veiligheid voor omwonenden?

Fort de Roovere in Halsteren is nog lang niet af

13:34 HALSTEREN - Blader door het gastenboek van Fort de Roovere in Halsteren en je reist over de hele wereld. Brazilianen, Britten, Mexicanen, Canadezen, een verdwaalde Amerikaan uit Houston. Ze banjeren over de gerestaureerde militaire verdedigingslinie, zoekend naar het 'leuke ding' van architectenpartners Ad Kil en Ro Koster: de Mozesbrug waarbij je in een verzonken gleuf gevoelsmatig dwars door het water loopt.