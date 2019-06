Zorgen om gebrek aan bedrijventerreinen in Bergen op Zoom

Schade voor economie

En daar moet vaart achter, vindt Joey van Aken van de PvdA. ,,Hoe langer we wachten, hoe meer economische schade dat oplevert”, zei hij woensdag tijdens een vergadering. ,,En dat willen we niet.” Dus moet de gemeente zo snel mogelijk op zoek naar die 65 hectare grond, zegt hij. ,,Waarbij we de Ster van Lepelstraat ook betrekken.”

In 2018 is onderzocht of de Ster van Lepelstraat ontwikkeld kan worden als bedrijventerrein. Het gaat om 15 hectare. Volgens het college is dat voorlopig geen optie, omdat er nog teveel haken en ogen aan kleven. Het is financieel moeilijk om rendabel te maken. Als het aan Van Aken ligt, wordt dat gebied wel meegenomen in de toekomst. ,,En de Auvergnepolder nemen we wat ons betreft ook mee.” De coalitie heeft juist afgesproken de komende jaren dat gebied in Halsteren ongemoeid te laten.