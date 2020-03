Zorgen om bomenkap in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Natuurorganisaties maken zich grote zorgen om de vele bomen die binnen de gemeente Bergen op Zoom gekapt zijn of nog gekapt gaan worden. IVN Groene Zoom, de Vereniging Binnenstad, Stichting de Brabantse Wal, Benegora en Namiro hebben om die reden een brief naar het college van Bergen op Zoom gestuurd.

In die brief vragen ze Bergen op Zoom om te stoppen met het rooien van bomen zonder gegronde reden. Ze wijzen daarbij naar de onlangs gekapte bomen in Fort Zeekant, aan de Antwerpsestraatweg en aan de Zuid- en Noordzijde Haven.

Lees ook PREMIUM Rijtuigweg oogt kaal na kap zieke kastanjes Lees meer

‘Bomen horen bij stad’

,,Eerder waren we al in actie gekomen bij de kap van de bomen aan de Rijtuigweg”, zegt Ria Adriaansen, voorzitter van de Vereniging Binnenstad. ,,We maken hier ons al een tijd zorgen om. Het thema vergroening in de binnenstad is steeds actueler. Bomen horen bij een stad. Een stad kan niet zonder groen.”

Volgens de natuurorganisaties staat de kap van nog meer bomen op de rol: in het Anton van Duinkerkenpark en de Beeklaan onder andere. Daar hebben ze bezwaar tegen. Daarnaast gebeurt het nog te vaak dat gerooide bomen niet worden vervangen, zegt Adriaansen. ,,Dat horen we ook van onze leden. En dat willen we met deze brief aankaarten.”

Paar jaar laten staan

In de brief zeggen de organisaties bijvoorbeeld dat zieke bomen niet altijd weg hoeven. Met goed onderhoud kunnen ze soms nog jaren blijven staan. Adriaansen: ,,De gemeente moet zorgvuldig kijken naar de bomen. Per individueel geval kijken: kunnen ze nog een paar jaar blijven staan? Doe dat dan, in plaats van ze te kappen.”