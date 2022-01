Zorgen om bermen Langeweg in Woensdrecht

Column Het kan altijd nog erger

Heb je dat ook weleens? Dat je 's nachts wakker schrikt. En iets kleins, heel groot wordt. Van de week had ik zo'n momentje. Want had ik wel 'stevige Turkse tiener’ moeten schrijven, in het verhaal over de overval op cafetaria Noordgeest. Doet dat er iets toe?

