Zorgen bij Bergse burgemeester Petter over ‘social distancing’: ‘Als het niet lukt, laat kinderen dan niet naar buiten gaan’

,,Jongeren lijken niet goed in de gaten te hebben dat ze door dicht op elkaar te staan het coronavirus makkelijk over kunnen dragen. Daarmee brengen ze niet alleen zichzelf, maar ook hun familie in gevaar.’’

Hij roept jongeren alsnog op zich te houden aan die veilig geachte afstand van anderhalve meter. En hij vraagt ouders ook hun verantwoordelijkheid te nemen: ,,Maak goede afspraken hierover met de kinderen. Voorkom dat ze in groepjes rond gaan hangen. En als blijkt dat dat niet lukt, laat de kinderen dan niet naar buiten gaan.’’

Snel te dicht op elkaar

De Bergse burgemeester zegt dit weekend verschillende berichten te hebben ontvangen over situaties waarbij de oproep van het RIVM om afstand van elkaar te bewaren aan de laars wordt gelapt. ,,En ik snap het ook wel: het is prachtig weer, iedereen wil naar buiten om een frisse neus te halen... Maar je staat daarbij al snel te dicht op elkaar. Dat zie ik in de supermarkt, maar ook op straat. Vooral jongeren houden hier veel te weinig rekening mee, die blijven te veel in groepjes bij elkaar staan. Daar maak ik me zorgen over.’’

'Geen paniek zaaien’

Voor de gemeente Bergen op Zoom reden om een extra oproep op Facebook te doen. Begeleid met een overzicht van het aantal besmettingen en doden in Nederland in vergelijking met Italië. Petter: ,,Ik snap dat daar reacties op komen, maar we doen dat niet om paniek te zaaien. Het gaat om aandacht.’’