Zorgelijk overgewicht Bergenaren aangepakt met preventie: ‘Samen werken aan gezonde leefstijl’

Kyra (15) is de nieuwe Miss Kleine Tour in Steenber­gen: ‘Echt heel blij’

STEENBERGEN - Het was ongelofelijk spannend, de kansen van de drie kandidaten waren gelijk, maar de 15-jarige Kyra Trouw uit Steenbergen is gekroond tot Miss Kleine Tour van de 52ste editie van de jeugdwielerkoers in Steenbergen. ,,Ik ben echt heel blij.”

24 mei