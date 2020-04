Zorgcomplex met 138 kamers voor Tante Louise in Hoogerheide

HOOGERHEIDE - Uiterlijk eind 2022 moet er aan de Raadhuisstraat in Hoogerheide een complex zijn verrezen met 138 kamers voor ouderen die zware zorg behoeven. Namens zorginstelling Tante Louise gaat Bouwgroep De Nijs-Soffers zeven leegstaande panden slopen en daar een parkeerkelder plus drie woonlagen realiseren.

,,De vraag naar zware zorg stijgt, maar bij Heideduin te Hoogerheide en Mariahove in Ossendrecht zijn daarvoor te weinig plaatsen. Dus worden inwoners van Woensdrecht verspreid over de regio, tot in Zevenbergen en Breda toe. Dat maakt familiebezoek lastig”, schetst wethouder Hans de Waal.

Zware zorg in eigen gemeente

Daarom is het college positief over het nieuwe zorgcomplex van Tante Louise. Eerst zouden daar 112 bewoners komen, nu worden het 138 kamers. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt nu ter inzage. ,,Als de bouw klaar is, kunnen onze inwoners die in de toekomst zware zorg nodig hebben in eigen gemeente terecht. Bovendien is daarna bij Mariahove nieuwbouw voorzien voor nog eens honderd plaatsen”, zegt De Waal.

Ook nieuwbouw bij Mariahove

Vastgoedmanager Wilfried Aper van Tante Louise weet nog niet exact hoe Mariahove wordt aangepakt over een paar jaar. ,,Mogelijk blijft één van de twee delen staan, mogelijk komt er volledig nieuwbouw. Om Mariahove vrij te maken, gaan mensen voor lichtere zorg dan naar Heideduin. Maar eerst moet de Raadhuisstraat af zijn, uiterlijk eind 2022.”

Hoop op snelle start dit jaar

Aannemer Luc de Nijs hoopt zelfs op eind 2021, in het gunstigste scenario. ,,Dat hangt van de procedure af. Liefst kunnen we rond de zomer de zeven panden van 20 tot en met 32 slopen, dus van de hoek tot en met de oude schoenenzaak van Van Hoof. In potlood staat de parkeerkelder met 83 plekken plus veertien bergingen voor eind dit jaar in de planning. Dan kunnen we bovengronds verder als de winter begint.”

138 appartementen met eigen badkamer

De 138 bewonersappartementen, met elk een eigen badkamer, worden verdeeld in zestien groepen met acht kamers en één groep met tien. ,,Elke groep krijgt een gezamenlijke woonkamer”, licht De Nijs toe. ,,Op de hoek komt een restaurant waar ook ouderen uit de buurt kunnen eten. Verder komt er een kapper, een fysiotherapeut, een winkeltje en een binnentuin. De parking is voor personeel en bezoekers, de inrit komt aan de kant van Albert Heijn.”

Mogelijk andere rol Heideduin en Beukenhof