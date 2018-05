Zorgboerderij De Leemberg in Woensdrecht zet poort open voor publiek

Jacqueline Sommeling hield al open dagen toen ze met De Leemberg nog in Ossendrecht gehuisvest was. Daar begon ze in 2014 met dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme en psychische hulpvragen.

Eenmaal uit het jasje gegroeid op die locatie, verkaste Sommeling met haar man, personeel en vrijwilligers naar boerderijcamping De Beijaartshoeve in hartje Woensdrecht. Daar streken zij in oktober neer met hun 25 cliënten en de veestapel.

,,We merken dat mensen benieuwd zijn hoe het precies geworden is en dat laten we graag zien", zegt Sommeling. ,,Het is een open dag voor iedereen, niet zozeer voor mogelijke klanten. Die komen toch wel tot ons, onder meer via de gemeente. Er ontstaat zelfs een wachtlijst."

Knuffelen

Bezoekers zijn zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur welkom bij De Leemberg. Er zijn demonstraties met paarden en speurhonden, er kan pony worden gereden en met puppy's of varkentjes worden geknuffeld. Er staan ook kraampjes en een springkussen. Verder zijn er een schminksessie, een caviarace, een loterij, een optreden van zangeres Linda Maarseveen en rondleidingen.

Quote Er zijn ook ezelwande­lin­gen. Onder één voorbehoud: ze gaan door zo lang de ezels het zelf willen Jacqueline Sommeling ,,We betrekken de mensen die wij dagbesteding bieden zoveel mogelijk bij de activiteiten. Zo hebben onze deelnemers vorig weekeinde al ezelwandelingen begeleid. Dat doen ze zaterdag ook, maar wel onder één voorbehoud: het gaat door zo lang de ezels het zelf willen", lacht Sommeling met een knipoog naar de spreekwoordelijke koppigheid van deze diersoort.

De cliënten van De Leemberg draaien doordeweeks mee in het klusteam, het kantineteam, het keukenteam of het dierenteam. Tevens helpen ze bij de receptie van De Beijaartshoeve, waar zich weer campinggasten melden. Elke dag is er bij De Leemberg van 10.30 tot 11.30 uur ook een koffie-uurtje voor bezoekers.

Plekje gevonden

,,De nieuwe locatie was voor de een wat meer wennen dan voor de ander, maar inmiddels heeft iedereen zijn plekje wel gevonden", vertelt Sommeling. ,,Ons terrein hier is veel groter, maar door te werken in kleinschalige teams krijgt iedereen toch voldoende aandacht."