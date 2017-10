Zorgboerderij De Leemberg draait op nieuwe locatie in Woensdrecht

VIDEOWOENSDRECHT - Wie het meest heeft moeten wennen sinds zorgboerderij De Leemberg van Ossendrecht verkaste naar De Beijaartshoeve in Woensdrecht? De cliënten, de dieren of Jacqueline en Patrick Sommeling zelf? ,,Nou, wij allemaal hoor”, lacht Jacqueline. ,,Het is voor ons soms ook nog even zoeken, maar we draaien inmiddels weer volop.”

Eerder deze maand verhuisde het echtpaar alle dieren, met hulp van de mensen die zij dagbesteding bieden. De beestenboel werd niet per Ark van Noach richting Woensdrecht vervoerd, maar met de trailer van Sommeling.

,,Meestal een of twee soorten per dag. Dus kippen en eendjes, of de honden en katten, konijnen en cavia’s. Oh ja, en de vissen”, somt Jacqueline op. Ook de grote beesten moesten mee: drie paarden, twee pony’s, drie ezels, zes schapen, drie varkentjes, plus nieuwe aanwinsten: de twee alpaca’s.

Vorige week begon ook de dagbesteding te draaien op de nieuwe locatie. ,,We hebben circa 25 cliënten, waarvan we er op alle doordeweekse dagen maximaal vijftien tegelijk op kunnen vangen. We verdelen ze over het dierenteam, het klusteam, het kantineteam en het keukenteam.” Die laatste ploeg bereidt nu ook warme maaltijden tussen de middag voor deelnemers die dat willen.

Dagbesteding

Sommeling begon bijna vier jaar geleden met haar zorgboerderij aan huis in Ossendrecht. Zij ving mensen op met een lichte verstandelijke beperking, verslavingsproblemen of psychische klachten. ,,Vaak hebben die mensen al zorg, maar nog geen dagbesteding. Die bieden wij hen als de gemeente hen de juiste indicatie toekent.”

Maar klantenbestand en veestapel groeiden. ,,Dus werd het proppen, passen en meten.” Het beheer van het hertenkampje in Putte was een mooie extra activiteit om een team dierenverzorgers heen te sturen. Maar de toestroom hield aan. Jacqueline ging zich volledig richten op De Leemberg. Patrick stopte met zijn fittersbedrijf om te helpen. Toen zij hoorden dat Gerdadien en Fonny Kuijlen wilden stoppen met hun boerderijcamping De Beijaartshoeve, kozen de Sommelings voor Woensdrecht.

,,Zowel de kantine als de weides zijn zeker drie keer zo groot. En we willen hier beschermd wonen aan gaan bieden. In het voorjaar hopen we in een van de bestaande panden te starten met de bouw vijf appartementen en een logeerkamer. Dat moet in 2019 klaar zijn.”

Koffie-uurtje

De boerderijcamping met zijn 55 plaatsen blijft. ,,Veel vaste klanten komen terug, en wellicht ook ander publiek straks.” Er worden routes uitgezet voor ezelwandelingen. ,,Onze cliënten gaan helpen bij de voorbereiding. We zijn al met ze aan het oefenen.” Sinds deze week is de kantine ook elke doordeweekse dag open voor een koffie-uurtje van 10.30 tot 11.30 uur. ,,Tot december doen we dat gratis, ter kennismaking.”

De 54-jarige Jan uit Hoogerheide, die manisch depressief is, kwam al graag bij De Leemberg toen die nog in Ossendrecht zat en is nu nog altijd van de partij. ,,Het is even wennen en wel wat druk. Maar ik vind het leuk om met dieren om te gaan en klusjes te doen met al die verschillende mensen hier. Dat is fijner dan met dezelfde lotgenoten. Wij hebben het hier onderling nooit over onze aandoeningen, alleen over leuke dingen.”