Zorg om banen bij Fokker Techniek door impact corona op luchtvaart

foto's Meesters in zink laten ‘pareltje’ Saint Louis weer schitteren

19 juli OUDENBOSCH - Nu de steigers zijn gezakt is de koepel van de Saint Louis kapel weer in volle glorie te bewonderen. Bij zonlicht is de schittering op het dak van verre te zien. Met dank aan de zink-dakdekkers van JvK.