Zonnige februari is kassa voor eigenaren zonnedaken

Het laatste record is van 2003. In dat jaar registreert het KNMI in De Bilt 150,5 zonuren. Ondanks de zon hebben we met een gemiddelde temperatuur van 0,7 graden meteen ook de koudste februari sinds 1996 te pakken.

Wie zonnepanelen op het dak heeft liggen, doet goede zaken. Zoals Frans van der Graaf uit Lepelstraat. Op het dak van zijn vrijstaande woning liggen dertig panelen, gericht op het zuiden. Jaarlijks goed voor een slordige 8.000 kWh. Veel meer dan het gezin verbruikt. In Nederland ligt het gemiddelde nog altijd op 3.500 kWh.

Topmaand

Quote Moet je kijken, 730 kWh, dat is 439 meer dan in dezelfde periode vorig jaar Frans van der Graaf uit Lepelstraat Frans houdt de opbrengsten van zijn panelen voortdurend in de gaten. "Februari is echt een topmaand", zegt hij, wijzend naar de grafiek op zijn laptop. "Moet je kijken, 730 kWh, dat is 439 meer dan in dezelfde periode vorig jaar." Interessanter is het feit dat Frans deze maand 92 euro bespaart op zijn energierekening.

Vier jaar geleden heeft hij twintig zonnepanelen op zijn dak laten plaatsen. Later nog eens tien. "Investeren in panelen levert meer rendement op dan geld op je spaarrekening", zegt Frans. "Nadat ik 25 jaar in dienst was bij de overheid, heb ik de premie die ik kreeg besteed aan de aanschaf van panelen. Daar heb ik nu maandelijks nog profijt van."

Een warmtepomp, die op elektriciteit werkt, neemt inmiddels een deel van de warmte in huis voor rekening. "De cv-ketel schakelt alleen nog in op echt koude dagen, zoals afgelopen week." Voor de toekomst wil Frans nog een stapje verder gaan en de opgewekte energie die hij niet gebruikt, opslaan.

"Wat je niet gebruikt, lever je terug aan het elektriciteitsnet. Dat levert 6 a 7 cent per kWh op. Efficiënter is het om de energie die je overdag opwekt met panelen, op te slaan in accu's. Dan benut je de overdag opgewekte energie in de avonduren. Dan profiteer je pas echt optimaal. Helaas is die techniek voor particulieren nog onbetaalbaar."

Verdubbeling

Niet alleen particulieren profiteren van de zonovergoten maand februari. Ook bij verpakkingsbedrijf Karpack in Roosendaal hebben ze de teller flink zien oplopen. "Met 50.000 kilowatt uur kun je spreken van een ruime verdubbeling", zegt Martin Polak. Op het dak van het bedrijf op Borchwerf II liggen bijna 3.300 collectoren.

De maakt Karpack de grootste zonnecentrale van West-Brabant. De panelen leveren genoeg energie voor het verpakkingsbedrijf en 300 huishoudens. In totaal kan het bedrijf 840.000 kWh groene stroom opwekken. "In 2017, een relatief ongunstig jaar volgens de kenners, kwamen we uit op 831.000 kWh."

De cijfers

- 1m2 zonnepaneel levert 130 kWh uur op.

- 16 panelen zijn nodig voor 3.500 kwh, het gemiddeld energiegebruik van een huishouden.

- Provinciale Staten stemt in met het verstrekken van 27,1 miljoen euro aan 12 Brabantse gemeenten voor het plaatsen van zonnepanelen op woningen. Samen willen die 70.000 panelen plaatsen.

Lucratief

Investeren in zonnepanelen blijft lucratief. Wie een plekje op eigen dak heeft en ergens nog wat euro's heeft liggen, kan er eens over nadenken. Goed voor het klimaat, nog beter voor de portemonnee. Investeren in panelen levert rendementen op van drie tot tien keer de spaarrente en kent nauwelijks risico's.

Op dit moment is het gunstig om zonnepanelen op andermans dak te leggen. Het aantal aanvragen is het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd. Coöperaties schieten als paddenstoelen uit de grond. Zoals Buurkracht in Schijf, dat samen met installateur Bink Solar uit Zundert dit voorjaar 21 huishoudens voorziet van panelen. En als het aan Bredase energie coöperatie BRES ligt, schakelt het de stad straks over op 100 procent duurzame energie.

Postcoderoos

Vlak bij het Brabantpark heeft een vereniging van eigenaren (VVE) interesse in 700 tot 800 panelen, vertelt projectleider Jan Schouw van BRES Breda. "En op het dak van de meubelboulevard aan de Kruisvoort komen straks 1.000 panelen." Het zonneproject is tot stand gekomen met een van de eerste 'postcoderozen' in de stad: Princenstroom.

Zo'n postcoderoos bestaat uit een club mensen die willen investeren in zonnepanelen, maar geen geschikt eigen dak hebben, vertelt Schouw. "Samen gaan we op zoek naar een dak dat wel voldoet. Dat doen we ook steeds vaker buiten Breda. Zoals bij het Turfschip in Etten-Leur en onlangs zijn we gevraagd voor een project in Steenbergen."

Initiatieven met een paar honderd panelen zijn een druppel op een gloeiende plaat. Nu het windmolenpark langs de A16 is afgeschoten door de provincie onderzoekt de coöperatie de mogelijkheden voor een zonnepark met 30.000 panelen. Goed voor de energiebehoefte van 1.000 huishoudens. De realisatie hangt volgens Schouw sterk af van de bereidwilligheid van de provincie, gemeente en Staatsbosbeheer, van wie de grond is.