Zonnepark op terrein van Melsen in Ossendrecht? Nee, vindt de raad

Aantasten zicht op de Brabantse Wal

Een meerderheid van de raad vindt dat niet zomaar overal zonneparken aangelegd mogen worden, omdat dit het zicht op de Brabantse Wal aantast. Melsen heeft langs de Langeweg in Ossendrecht een grote boomgaard, maar die grond is uitgeput en niet meer geschikt voor een boomgaard. Melsen nam daarom het initiatief om op die plek een zonnepark aan te leggen.

Door de gemeente werd het beoogde gebied van Melsen eerst als kansrijk aangemerkt, maar de gemeenteraad denkt daar anders over. Melsen is diep teleurgesteld. “Vorig jaar kreeg ik nog te horen dat mijn initiatief kansrijk werd bevonden om er een zonnepark aan te leggen en kwam wethouder Jeffrey van Agtmaal persoonlijk een kijkje nemen.”

Verbaasd

Hij is verbaasd over het besluit van de raad. ,,Het zonnepark valt niet op, omdat het omgeven is door een groene haag", zegt Melsen. Alleen de Woensdrechtse PvdA fractie neemt op voor Melsen. PvdA fractieleidster Wendy de Koning vindt het onacceptabel dat Melsen nu aan de kant is geschoven. "Eerst roepen blij te zijn met het initiatief en beloven dat het plan kansrijk is en vervolgens keurt de gemeenteraad het plan af. Dit is niet netjes", vindt De Koning.